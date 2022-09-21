İhlas Haber Ajansı

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Tramvay projesinde beton zemin çalışmaları sürüyor

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Raylı Sistem Nostaljik Tramvay projesinin beton zemin çalışmalarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.


Başkan Bakkalcıoğlu, Bozüyük Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılacak olan Raylı Sistem Nostaljik Tramvay projesinin yapım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. İsmet İnönü Caddesi üzerinde devam eden beton zemin çalışmalarına katılan Başkan Bakkalcıoğlu, incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Görevli personele çalışmalarında kolaylıklar dileyen Başkan Bakkalcıoğlu “Raylı Sistem Nostaljik Tramvay Projemizi ilçemize kazandırmak için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor.” dedi.

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