Tribünü olmayan statta BAL'a yükselme play-out maçı oynanacak

Türkiye Bölgesel Amatör Lig (BAL) play-out maçının günü ve tarihi belli olurken, müsabaka tribünleri olmayan Bilecik Edebali Stadı'nda oynanacak.

Bilecik 1. Amatör Lig şampiyonu 1308 Osmaneli Belediyespor ile BAL temsilcisi Bozüyük temsilsi Vitraspor arasında oynanacak olan BAL yükselme play-out maçının günü 28 Nisan günü saat 14:00'da oynatılmasına karar verildi. Maç günü ve saati için Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) binasında yapılan teknik toplantıya Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun, Futbol İl Temsilcilisi Engin Toku, Vitraspor kulübü yöneticileri Şevki Can, 1308 Osmaneli Belediyespor yöneticisi Fikret Atapay, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünü temsilen Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünü temsilen Komiser Selçuk Karakaş ve BAL Denetçisi İsmail Özdil katıldı.

"Gerekli önlemler iki takım da hiçbir şüphesi olmasın, emniyet açısından"

İlk olarak söz alan Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun, oynanacak olan müsabaka öncesi iki takıma da başarılar dileyerek, "Bugün buradaki toplantımızın amacı Vitraspor ile 1308 Osmaneli Belediye Spor arasındaki gerçekleşecek olan müsabaka ilgili burada bulunuyoruz. İnşallah şimdiden söylüyorum hayırlısıyla çok iyi bir maç olur, centilmence bir maç olur. İnşallah hiçbir vatandaşımızın, teknik heyetimizin burnu kanamaz. Zaten bu yüzden teknik toplantıyı yapıyoruz. Gerekli önlemler alındı, iki takım da hiçbir şüphesi olmasın, emniyet açısından. Gençlik spor saha açısından her türlü tedbir alınacak" dedi.

"Tribünde takımını destekleyen, alkışlayan taraftarlar olsun"

Futbol İl Temsilcisi Engin Toku ise; iki takım oyuncularına başarılar dilerken, "Geçen sene taraftarlara çok güzel zevkli bir müsabaka seyrettirdi her iki takım da 1308 Osmanelispor uzatmalarda 118 dakikada yediği bir gol ile BAL Ligi kapısından döndü. Umarım bu sene de aynı heyecanı yaşatırlar. Çekişmeli bir müsabaka olur. Müsabakada olay, hadise, tatsızlık yaşanmaması için gereken önlemin alınacağını ama emniyetin alacak güvenlikten önce kulüp başkan ve yöneticilerine iş düşüyor. Taraftarlar emniyet görevlisi dinlemez ama kulüp başkan ve yöneticilerini dinler. İlk önce kulüp başkan ve yöneticileri taraftarına sahip çıkacak yaşanacak olumsuzlukları ilk önce onlar engelleyecek. Emniyet görevlilerine yardımcı olacaklar. Ayrıca toplantıda kulüp başkan ve yöneticilerine söyledik. İçki, bonzai ve uyuşturucu maddesi almış taraftarlarına sahip çıkmasınlar kulüplerine zarar verirler. Tribünde takımını destekleyen, alkışlayan taraftarlar olsun " dedi.

"Sahaya giriş yasağı olanlar müsabakaya alınmayacak"

Emniyet yetkilisi Selçuk Karakaş ise; "Futbol müsabakalarında bazı taraftarların ve kulüp başkan ve yöneticilerinin sahaya giriş yasağı olduğunu bildirdi. Sahaya giriş yasağı olanların müsabaka anında titizlikle incelenip tespit edilirse müsabakaya alınmayacağını adli işlem yapılacak" ifadelerine yer verdi.