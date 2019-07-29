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TSO Meclis Başkan Yardımcısı Çobanoğlu'nun mutlu günü

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclis Başkan Yardımcısını Sabri Çobanoğlu’nun oğulları Mustafa Ata ve Kemal Çınar’ın sünnet merasiminde iş dünyasından siyasete birçok kişi bir araya geldi.

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclis Başkan Yardımcısını Sabri Çobanoğlu'nun oğulları Mustafa Ata ve Kemal Çınar'ın sünnet merasiminde iş dünyasından siyasete birçok kişi bir araya geldi.


Bilecik Vadi Park Düğün Salonu'nda Bilecik'in tanınmış ailelerinden Çobanoğlu ve Coşkun ailelerinin torunları, Bilecik esnaflarından Edebali Güvenlik ve Sürücü Kursu sahibi ve aynı zamanda TSO Meclis Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Sabri Çobanoğlu ile eşi Duygu Çobanoğlu'nun çocukları Mustafa Ata ve Kemal Çınar erkekliğe ilk adımlarını attı. Düğün davetliler arasında küçük çocukların ellerinde bulunan Türk bayrakları ile çocukları Mustafa Ata ve Kemal Çınar'ın sahneye çıkmasıyla başladı. İnegöl Rumeli Türkleri Derneği folklor ekibinin gösterileri ile misafirler coşarken, ardından Rumeli Beyo (Bahattin Güler) sahne aldı. Rumeli şarkıları ile davetliler pistten inmezken, çocuklar ise kendilerini için kurulan şişme oyun gruplarında doyasıya eğlendi.

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