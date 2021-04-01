İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TÜBİTAK 2204 Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında dereceye girdiler

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 2204 Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması kapsamında dereceye giren öğrencilere belgeleri takdim edildi.


Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, TÜBİTAK 2204 Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması kapsamında ilimizi Bölge finallerinde temsil eden Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi, Ertuğrulgazi Lisesi, Bilecik Bilim ve Sanat Merkezi öğretmen ve öğrencilerini makamında konuk etti. Öğretmen ve öğrencilerle yaptığı sohbetin ardından projelere katılımlarından dolayı öğrencilere teşekkürlerini sunarak belgelerini takdim etti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.