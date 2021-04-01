TÜBİTAK 2204 Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında dereceye girdiler

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, TÜBİTAK 2204 Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması kapsamında ilimizi Bölge finallerinde temsil eden Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi, Ertuğrulgazi Lisesi, Bilecik Bilim ve Sanat Merkezi öğretmen ve öğrencilerini makamında konuk etti. Öğretmen ve öğrencilerle yaptığı sohbetin ardından projelere katılımlarından dolayı öğrencilere teşekkürlerini sunarak belgelerini takdim etti.