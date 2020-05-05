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Tüketici hakem heyetlerinin faaliyetleri 15 Hazirana kadar yapılmayacak

Bilecik Ticaret İl Müdürü Şinasi Balta, tüketici hakem heyetlerinin faaliyetleri 15 Hazirana kadar yapılmayacağı söyledi.


Balta, yaptığı yazılı açıklamada, "Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle tüketici hakem heyetlerinin toplantılarının yapılmasının ertelenmesi ve tüketici hakem heyetlerinin faaliyetlerinde uymak zorunda oldukları bazı sürelerin durdurulması 30 Nisan dan 15 haziran 2020 tarihine kadar uzatıldı. Tüketici uyuşmazlıklarının çözümü için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapmak isteyenler, elektronik ortamda ‘tuketicisikayeti.ticaret.gov.tr' adresi üzerinden ilgili tüketici hakem heyetlerine başvurularını iletebilecek" ifadelerine yer verdi.

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