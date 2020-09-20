Tüm araçlardaki yolcuların ateşleri ölçülüyor

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde korona virüs (Covid-19) denetimleri gece gündüz devam ediyor.

Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirleri sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sıkı bir şekilde denetliyorlar. Gölpazarı'nın giriş ve çıkışlarında Gölpazarı İlçe Jandarma ekipleri tarafından seyahat edenlerin ateşi ölçülüp, araçlarda sosyal mesafeye uyulup uyulmadığı kontrol ediliyor. Bu durum karşısında sürücüler memnuniyetini dile getirerek, jandarma ekiplerine teşekkür ettiler.