Türk İş Sendikasından AK Parti'ye ziyaret

Türk İş Sendikası Genel Merkez Şube Başkan Yardımcısı Murat Güldere, AK Parti Bilecik İl Başkanlığı görevine seçilen Serkan Yıldırım'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

Ziyarette Güldere'ye Marmara Bölgesi Şube Müdürü Ahmet Bulgurcu, Kocaeli Şube Sekreteri Meral Oğuz, Bilecik İl Temsilcisi Mustafa Cengiz ve Türk İş Sendika Üyesi Özkan Uysal eşlik etti. İl Başkanı Serkan Yıldırım, nazik ziyaretlerinden dolayı heyete teşekkür etti.

Ardından Serkan Yıldırım'a TekeYör Dernek Başkanı Havvali Özdemir Şahin, Başkan Yardımcısı Kıymet Çelebi ve yönetim kurulu üyeleri Ayşegül Damkacı, Fatma Ornağ, Ercan Çelebi hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Dernekleri hakkında ve yaptıkları çalışmalar hakkında İl Başkanı Yıldırım'a bilgi veren heyete de nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.