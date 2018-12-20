Türk Kızılay'ı Bilecik Şube Başkanı yönetimiyle birlikte istifa etti

Türk Kızılay'ı Bilecik Şube Başkanı Selami Çınar, Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte istifa ettiklerini açıkladı.

Çınar, yaptığı yazılı açıklamada, "9 seneden beri yürüttüğüm Türk Kızılay'ı Bilecik Şube Başkanlığı görevimde bulunmaktayım. Son günlerde Kızılay'ı olağanüstü genel kurula götürme çabalarına katıldım. Bu nedenle Türk Kızılay'ı Genel Merkez Yönetimi ile aramızda anlaşmazlıklar çıktı. Kızılay ailesinin sosyal medya grubunda yapmış olduğum açıklamalarla ilgili ifadem alındı. Bunları hak etmediğimi düşünerek Bilecik Kızılay Başkanlığı görevimden Yönetim Kurulumla beraber istifa ediyorum" dedi.