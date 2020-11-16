İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türk Metal İş Sendikası'dan Başkan Şahin'e ziyaret

TÜRK-İŞ Konfederasyonuna bağlı Türk Metal İş Sendikası Eskişehir İl Temsilcisi aynı zamanda Şube Başkanı Orhan Demir, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin’ makamında ziyaret etti.

TÜRK-İŞ Konfederasyonuna bağlı Türk Metal İş Sendikası Eskişehir İl Temsilcisi aynı zamanda Şube Başkanı Orhan Demir, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin' makamında ziyaret etti.


Türk Metal İş Sendikası Eskişehir İl Temsilcisi aynı zamanda Şube Başkanı Orhan Demir, İşyeri Baş Temsilcisi Hacı Hanifi Gökenç ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin' makamında ziyaret etti. Heyet Başkan Münür Şahin ile güncel konular hakkında değerlendirmelerde bulunarak, Osmaneli'nde sendika üyeleriyle işbirliği için başkana teşekkür ettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.