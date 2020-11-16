Türk Metal İş Sendikası'dan Başkan Şahin'e ziyaret

TÜRK-İŞ Konfederasyonuna bağlı Türk Metal İş Sendikası Eskişehir İl Temsilcisi aynı zamanda Şube Başkanı Orhan Demir, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin' makamında ziyaret etti.

Türk Metal İş Sendikası Eskişehir İl Temsilcisi aynı zamanda Şube Başkanı Orhan Demir, İşyeri Baş Temsilcisi Hacı Hanifi Gökenç ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin' makamında ziyaret etti. Heyet Başkan Münür Şahin ile güncel konular hakkında değerlendirmelerde bulunarak, Osmaneli'nde sendika üyeleriyle işbirliği için başkana teşekkür ettiler.