Türk Sanat Müziği korosu konseri

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce başlatılan "Şarkılar Bizi Söyler, Biz de Şarkı Söyleriz" projesi çerçevesinde gerçekleştirilen konser, Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi Salonunda gerçekleştirildi. Şef Öğretim Görevlisi Dr. Tuncay Dağlı'nın yönettiği koroda, farklı meslek gruplarında çalışanlar ile yabancı misafir öğrenciler yer aldı. Birbirinden güzel 15 eserin seslendirdiği koro, izlemeye gelenlerden tam not aldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konsere, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, Bilecik İl Milli Eğitim Şube Müdürü İsa Güneş, Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Levent Susam ve sivil toplum kuruluş temsilcileri de katıldı.

"Bugün kulaklarımızın pası silindi"

Konser sonunda konuşan Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, "Bugün burada sizlerle olmaktan büyük mutluluk ve gurur duydum. Bugün kulaklarımızın pası silindi. Tebrik ediyorum. Burada görev alan tüm sanatçılarımızı, hocalarımızı, şefimizi yürekten kutluyorum ve sizler adına teşekkür ediyorum" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol da koro üyeleri ile sohbet etti ve bundan sonra süpriz ve sıradışı çalışmaların devam edeceği bilgisini paylaştı. Öğretmeni ile öğrencisi ile vatandaşı ile imece kültüründen gelen bu millet oyun kuran ve gelişmeleri Dünyaca takip edilen Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temellerini oluşturduğunu ve heyecanla öğrencilerimize ve vatandaşımıza güzellikler sunmaya devam edeceklerini ifade etti.

Program sonunda Kaymakam Adem Öztürk ve İl Müdürü Mustafa Sami Akyol Koro Şefi Dr. Tuncay Dağlı'ya plaket ve çiçek takdim etti.