Türkan Saylan çocuk sosyal tesisi miniklere hizmet vermeye başladı

Bilecik'te bir ilki gerçekleştirerek, Çocuk Sosyal Tesisi'ni vatandaşların hizmetine sunan Bilecik Belediyesi, çocukları her alanda en güzel şekilde yetişeceği tesisin kapılarını çocuklara açtı. 50 kişilik kapasite ile 3-6 yaş arasındaki çocukların hizmetine açılan tesiste çocuklar güne kahvaltı ile başladıktan sonra belirlenen program dahilin de hem eğleniyor hem de öğreniyor.

Belediye Başkanı Semih Şahin, 3-6 yaş çocuk ssosyal tesisin hizmete girmesi hakkında değerlendirmede bulundu. Şahin, amaçlarının çalışan kadınlara katkı sunmak ve çocuklarımızı yarınlara en güzel şekilde yetiştirmek olduğunu belirterek, ‘'Bilecik'imiz de sosyal belediyecilik anlamında ilk olan bir projeyi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklarımız burada geleceğe emin ellerde yarınlara hazırlanıyor. Çünkü çocuklarımız demek, umutlu yarınlarımız demektir. Bizler bu düşünceyle her zaman tüm çocuklarımız ve kadınlarımızın yanında yer alacağız. Bununla birlikte önümüzdeki dönemde de çocuklarımız için güzel çalışmalar gerçekleştirmeye devam edeceğiz'' ifadelerini kullandı.