İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türkiye 3.sü oldu

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga Beldesi Spor Kulübü sporcusu Hanife Yıldız Türkiye Teakwando Şampiyonası 57 kilo bayanlar kategorisinde Türkiye 3.

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga Beldesi Spor Kulübü sporcusu Hanife Yıldız Türkiye Teakwando Şampiyonası 57 kilo bayanlar kategorisinde Türkiye 3.'sü oldu.


Elde edilen bu başarı nedeniyle sporcuyu kutlayan Belediye Başkanı Selim Tuna, başarılarının devamını diledi. Başkan Selim Tuna, “Ankara'da yapılan büyükler kategorisi Türkiye Taekwondo Şampiyonasında Dodurga Spor Kulübü sporcusu Hanife Yıldız 57 kio bayanlarda Türkiye 3.sü olarak beldemizi gururlandırdı ve İstanbul'da yapılacak olan Uluslararası müsabakada Ülkemizi Milli Takım adına temsil etme hakkı kazandı. Ayrıca geçen sene aldığı derecelerden dolayı yine Dodurga Spor Kulübü sporcumuz Şüheda Yangın da aynı müsabakada Milli takıma davet edildi ve 2020 yılına 2 sporcumuzu milli takıma vererek başladık.” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.