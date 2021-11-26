Türkiye Hentbol 2. Ligi'ne yükseldiler

Eskişehir'de ekim ayında düzenlenen Hentbol Bölgesel Ligi Finallerinde erkekler D grubunda mücadele eden Bilecik Gençlik ve Spor Kulübü erkek hentbol takımı, Eskişehir temsilcisi Everest Yapı Yenidoğanspor, Konya Büyükşehir Belediye ve Bartın Gençlik Hizmetleri ile karşı karşıya gelmişti. Bilecik Gençlik ve Spor Kulübü 3 maçta 1 galibiyet 2 mağlubiyet alarak grupta 3'üncü olmuştu. Bilecik Gençlik ve Spor Kulübü, federasyon tarafından en iyi grup üçüncüsü olarak seçilirken, takıma ödül olarak 2'inci lige çıkma hakkı tanındı. Bilecik Gençlik ve Spor Kulübü 2021-2022 Türkiye Hentbol 2. Ligi'ne yükselerek, Aralık ayında başlayacak olan ligde ilimiz temsil edecek.

Bilecik Gençlik Spor İl Müdür Yasin Özdemir, takım oyuncuları kutlayarak, "Hentbol Bölgesel Ligi finallerinde İlimizi temsil eden Bilecik Gençlik ve Spor Kulübü, Hentbol Erkekler 2. Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı. Antrenör ve sporcularımızı tebrik eder müsabakalarında başarılar dileriz" dedi.