Türkiye Karate Şampiyonasında takım olarak Türkiye 3'üncüsü oldular

Bilecik'i 1308 Osmaneli Belediye Spor karate takımı, Yalova'da düzenlenen Türkiye Kulüpler Takım Karate Şampiyonasının Minik Kadınlar kategorisinde Türkiye 3'üncüsü oldu.

Geçtiğimiz hafta yapılan şampiyonaya 48 ilden 407 kulübün bin 900 sporcusu katıldı. Bilecik'i temsilen şampiyonaya katılan 1308 Osmaneli Belediye Spor karate takımından İkbal Bozkurt, Hüma Zeynep Kaya ve Aybike Kıyıcı Türkiye 3'ncüsü oldular. Kaymakam Yüksel Ünal, başarılı sporcular ile takım antrenörleri Murat Salih Kurnaz ve Tuğba Kurnaz, sporcuların velilerini makamında ağırladı. Sporcuları, antrenörlerini ve aileleri tebrik eden Kaymakam Ünal, "Çocuklarımızın boş zamanlarını verimli ve sağlıklı bir şekilde değerlendirebilmeleri için spor yapmalarına olanak sağlanmalı. İlçemizdeki gençlerimizin spora yönelmesindeki artış son derece memnuniyet verici, gençlerimizin spora birlik ve beraberlik içinde gönül vermesi bizi çok mutlu ediyor. Spora ve sporcuya desteklerimiz devam edecek. Katıldıkları turnuvalarda başarı elde ederek aldığı ödüllerle ilçemizi gururlandıran gençlerimizin başarılarını tebrik ediyor ve daim olmasını diliyorum" dedi.

Kaymakam Ünal Karate kategorisinde dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.