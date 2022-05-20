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Türkiye Şampiyonası'nda Bilecik'i temsil edecekler

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Midi Kızlar Voleybol Takımı Türkiye Şampiyonası Grup müsabakalarına katılmak üzere Mersin’e ulaştı.

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Midi Kızlar Voleybol Takımı Türkiye Şampiyonası Grup müsabakalarına katılmak üzere Mersin'e ulaştı.


Türkiye'nin en iyi 32 takımı arasında yer alarak 25 Mayıs tarihlerine kadar Mersin'de devam edecek olan Türkiye Şampiyonası Grup müsabakalarına katılmaya hak kazanan Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Mersin'e ulaştı. Kızlar ilk olarak Mersin Yenişehir Gençlerbirliği ile ardından THY ve son olacakta Galatasaray'la mücadele edecek.

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