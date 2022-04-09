Türkiye Satranç Federasyonu'ndan Şeyh Edebali Üniversitesi personeline önemli görev

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi personeli, aynı zamanda Dünya Satranç Federasyonu'nun (FIDE) uluslararası çalıştırıcısı olan Cumhur Babaoğlu, 2022 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Ulusal Takım Kapında, başantrenör olarak görev yapacak.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen, 2 bini aşkın sporcunun yarıştığı ve bir hafta süren Türkiye Küçükler ve Yıldızlar satranç turnuvasının sona ermesinin ardından; milli takım seçimleri ve ulusal takım havuzu kamp süreci heyecanı 9 -14 Nisan 2022 tarihlerinde yaşanacak. Turnuva sonucunda 24 kategoride, 7 ile 18 yaş aralığında kendi kategorilerinde dereceye giren sporcular, Milli Takım havuzuna girmeye hak kazandı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi personeli ve aynı zamanda (FIDE) Dünya Satranç Federasyonunun uluslararası çalıştırıcısı olan Cumhur Babaoğlu, satrancın geleceğini emanet edeceğimiz ve ülkemiz bayrağını temsil edecek olan Milli Takım seçmelerinin gerçekleşeceği 2022 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Ulusal Takım Kapında, başantrenör olarak görev yapacak.

Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Ulusal Takım havuzuna girmiş sporcular, kondisyon ve gelişim seminerlerinin yanı sıra, kamplarda çeşitli taktik ve stratejik temalar üzerinde çalışmalar gerçekleştirilecek.