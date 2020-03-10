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"Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi" çalışması yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Bilecik geleninde "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi" kapsamında çalışma yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Bilecik geleninde "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi" kapsamında çalışma yapıldı.


Millî Eğitim Bakanlığı ile imzalanan proje kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünden Bilecik'e gelen uzmanlar Ceyda Şimşek, Emin Can Kısa, Halit İnal ve Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Eğitim Uzmanı İsa Yaldız, antrenör Muhammed Yıldız ve proje koordinatörleri, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik'i makamında ziyaret etti.



"Bu Projenin amacı milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen gençliğin yetiştirilmesidir"


Proje hakkında bilgi veren İl Müdürü Çelik, "Bu projenin amacı milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip olması. Ayıca sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda temayüz etmiş, insan haklarına saygılı ve topluma karşı sorumluluk duyan güçlü bir gençliğin yetiştirilmesidir" dedi.

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