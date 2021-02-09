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Türkiye yüzey araştırmaları webinarı-2 gerçekleştirildi

Bilecik Şeyh Edebai Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç.

Dr. Erkan Fidan'ın yayın kurulunda yer aldığı “Türkiye Yüzey Araştırmaları Webinarı-2 Orta Anadolu-Karadeniz” video konferans sistemiyle gerçekleşti.


Arkeoloji Haber Youtube kanalından canlı olarak yayınlanan webinarın açılış oturumuna Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı M. Yahya Coşkun katıldı. Çeşitli üniversitelerden 30 akademisyenin yer aldığı webinarda, Orta Anadolu ve Karadeniz Bölgesi'nde 2019 ve 2020 yıllarında gerçekleştirilen yüzey araştırmaları sonucu ortaya çıkan güncel gelişmeler, bölgeler arasındaki etkileşim ve iletişim konuları ele alındı.

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