Türkiye'de bir ilk, 'Anne Karnesi'

Türkiye'de ilk defa Bilecik'te hayata geçirilen bir uygulama ile 'Anne Karnesi' dağıtılan öğrenciler, sabah kahvaltısı hazırlama, okula getirip götürme, beslenme çantası hazırlama, yemek yedirme, uyku vaktini geçirme, tatilde resim çizme gibi konularda annelerine notlar verecek.

Bilecik Belediyesi tarafında örnek bir uygulamaya imza atılarak; 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk yarısının tamamlayarak karnelerini alan öğrencilere, bir de Anne Karnesi verildi. "Çocuklardan Annelerine Tatlı Bir Hatıra'' düşüncesiyle hazırlanan Anne Karnesinde çocuklar; annelerinin yükümlü olduğu sorumlulukları ne kadar yapıp yapmadıklarını puan vererek ölçecekler. Öğretmenleri tarafından dersleri ve davranışları değerlendirilerek karne alan öğrenciler bu sefer Bilecik Belediyesi tarafından kendilerine çeşitli dergilerle birlikte verilen Anne Karnesini doldurarak, annelerine verecekler.

"Çocuklarımız derslerinden notlarını alıyor, bunun yanında çocukların da annelerine vermelerini istedik"

Atatürk İlköğretim Okulu'nda düzenlenen karne dağıtım töreninde çocuklara karnelerini veren Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, aynı zamanda çocukların annelerini değerlendireceği Anne Karnelerini dağıttı. Anne Karnesi projesi kapsamında çocuklar 15 tatil boyunca kendileriyle nasıl ilgilendiklerine dair farklı konularda annelerine notlar verecek.

Projenin ayrıntıları hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Nihat Can, “Karne dağıtım gününde çocuklarımızın yanında olarak onlarla heyecanlarını paylaşıyoruz. Bilecik Belediyesi olarak, tatil günlerini en iyi şekilde değerlendirmeleri için çocuklarımıza hikâye kitapları dağıttık. Aynı zamanda bu tatil bir değişiklik de yaptık. Çocuklarımız derslerinden notlarını alıyor, bunun yanında çocukların da annelerine vermelerini istedik. Bu projemizle çocuklarımız tatilde annelerine; sabah kahvaltısı hazırlama, okula getirip götürme, beslenme çantası hazırlama, yemek yedirme, uyku vaktini geçirme, tatilde resim çizme gibi konularda notlar verecek. Milli Eğitim Bakanlığından onaylı olan bu projemizin çocuklara ve ailelerine faydalı olacağını düşünüyorum. Bilecik'teki ve tüm ülkemizdeki çocuklara iyi tatiller diliyorum” dedi.

Karnelerini alan anneler de gerçekleştirilen uygulamanın çok güzel olduğunu belirterek, bu uygulama ile sorumluluklarını hatırlama ve ona göre çocukları ile daha güzel ilgilenme imkânı bulacaklarını söyledi.