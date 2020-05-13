Türkiye'de birkaç ilde yetişiyordu, Bilecik'te ilk kez görüldü

Antalya, Burdur ve Denizli illerine özgü bir endemik çiçek olarak bilinen ve EXPO 2016 Antalya Ajansı tarafından doğal yaşam alanında koruma altına alınan şakayık (yaban gülü), Bilecik'te ilk kez görüldü.

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Belenalan köyü kırsalında görülen ve halk arasında 'Aygülü' olarak da bilinen şakayık (yaban gülü), kentte ilk kez görüldü. Doğa yürüyüşüne çıkan Bilecik Yaban Hayatı ve Ekoturizm üyeleri tarafından fotoğraflanan çiçek, dünyada nesli tükenmek üzere olan bitkiler arasında bulunuyor.

"Dünyada nesli tükenmek üzere ve ülkemizde birkaç ilde yetişiyor"

Şakayık çiçeğinin Osmaneli doğasına ayrı bir güzellik kattığını söyleyen Bilecik Yaban Hayatı ve Ekoturizm grubu üyesi Gürdal Sefer, "Grubumuz doğa yürüyüşleri sırasında Bilecik'in doğal güzellikleri görüntülemeye devam ediyor. Osmaneli ilçemize bağlı Belenalan köyü kırsalında Dünya'da nesli tükenmek üzere ve ülkemizde Antalya, Burdur ve Denizli illerine özgü endemik çiçek olarak bilinen şakayık çiçeğini görüntüledik. Şakayık çiçeği yüksek rakımlı yerlerde sadece bahar aylarında açan bir çiçektir. Bu çiçek türünün ilçemizde de koruma altına alınarak Türkiye'nin ve ilçenin sahip olduğu zengin biyoçeşitliliğin gelecek nesillere aktarılması gerekir. Osmaneli ilçemizde yetişen bitki türleri arasına yeni bir endemik bir çiçek daha girmiş oldu" dedi.