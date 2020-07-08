Türkiye'de koruma altına alınan ağaç yediuyuru doğal ortamına bırakıldı

Geçtiğimiz gün Türkiye'de koruma altına alınan kemirgen türler arasında yer alan ve görenlerin sincap, ya da fare zannettiği ender görülen 'ağaç yediuyuru' Pazaryeri'nin Kınık Köyüne yakalanmıştı. Ankara'dan memleketi olan Kınık Köyüne tatilini geçirmek için gelen Ersen Turan, evine girdiğinde ağaç yediuyuru ile karşılaştı. İlk etapta sincap sandığı ağaç yediuyuru için ilgili yerlere haber vermişti. Olay yerine gelen ekipler ağaç yediuyuru alarak, Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine getirdi. Hayvan burada koruma altına almıştı. Burada ağaç yediuyuru, tedavi ve incelemeleri sonrasında doğal ortamına kavuşturulmak üzere Doğa Koruma Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, vatandaşların bu tür durumlar ile karşılaşmaları halinde canlılara zarar vermeden haber vermeleri uyarısında bulundu.