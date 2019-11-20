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Türkiye'deki okullara örnek olacak bir projeyi hayata geçirdi

Bilecik’in Bozüyük ilçesindeki Mustafa Şeker Anadolu Lisesi bünyesinde, ‘Milli Eğitim Bakanlığının “2023 Eğitim Vizyonu” doğrultusunda Bilim Merkezi açıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki Mustafa Şeker Anadolu Lisesi bünyesinde, ‘Milli Eğitim Bakanlığının “2023 Eğitim Vizyonu” doğrultusunda Bilim Merkezi açıldı.


Eğitim alanında hep öncülük yapmış olan Mustafa Şeker Anadolu Lisesi bir ilke daha imza atarak Türkiye'deki okullara örnek olacak bir projeyi hayata geçirdi. Bilim Merkezinde her yaştan insana özellikle de öğrencilere, bilimin temel prensiplerini ya da teknolojik gelişmeleri göstermeyi, onlara bilim ve teknolojinin günlük yaşantımız üzerindeki etkilerini anlatmayı amaçlayan öğrenme istasyonları bulunuyor. Öğrenciler, özelikle fen, matematik derslerinde gördükleri konuları, Bilim Merkezi'ndeki öğrenme istasyonlarında uygulayarak kalıcı hale getiriyorlar. Bilim merkezi, öğrencilere farklı disiplinlerde hayal güçlerini ve merak duygularını harekete geçirmek için zengin öğrenme ortamları sunuyor. Mustafa Şeker Anadolu Lisesinde 30‘a yakın interaktif öğrenme istasyonu yer alıyor ve rehber öğretmenler eşliğinde öğrenciler gezebilmektedirler


Konuyla ilgili açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığının “2023 Eğitim Vizyonu'' belgesinde ifade edildiği gibi her okulun tasarım beceri atölyeleri marifetiyle bu tür hizmetler verebiliyor olması ve bütün öğrencilerin kendi okullarında bu tür alanlardan yararlanıyor olması, bu hedeflerin gerçeğe dönüşmesini sağlamaktadır. Bilim merkezinde; Maglev Treni Deneyi, Ames Odası, İnteraktif Topografya, İntegral Yüzeyleri Materyali, Kalp Davulu İstasyonu, Wan de Graaff Jenaratörü, Sarkaç Dalgaları, Bernoulli Üfleyicisi, El Becerisi, Plazma Küresi, Manyetik Levitasyon Dünya Modeli, Türbülans Küresi, Kara Delik Deney İstasyonu, Hadi Uçalım!, Da Vinci Köprüsü, Galton Tahtası,Nevton Topları, Stirling Motoru, Winhumst Cihazı, Sesli Borular Deney İstasyonu, Hava Topu Deneyi, Tırmanan Koni, Teleskop, Trex Dinazor İskeleti ve Hoberman Küresi istasyonları bulunuyor" diye belirtildi.

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