Bilecik'in İnhisar ve Söğüt ilçelerine bağlı köylerin bulunduğu Sakarya Ovası'nda Türkiye'nin yüzde 30 domates ihtiyacının karşılayacağı alanda domates toplama işlemi için gün sayılıyor.

İlçelere bağlı Geçitli, Hamitabat, Tuzaklı, Çaltı, Yakacık, Akçasu, Koyunlu, Tarpak köyleri ve İnhisar ilçesinin bulunduğu 5 bin dönüm seralık alana dikilen yemeklik kırmızı ve pembe domates fidelerinin bakımları itinayla yapılıyor. Bu köylerin oluşturduğu Sakarya Ovası'ndaki seralarda hasat 20 Haziran'da başlayacak olup, bu hasatta Türkiye'nin domates ihtiyacının yüzde 30'u bu bölgeden sağlanacak. Yakacık Köyü Muhtarı Hüseyin Yıldırım, Mart ayının 20'sinde başlayarak, Nisan'ın 10'u kadar bu bölgede seralara domates fidesi dikildiğini anlatarak, "Bu bölgenin toprakların yüksek verimli olması nedeniyle seralarımız yıl boyunca boş kalmaz. Geçtiğimiz ay diktiğimiz fidelerimiz boy vermeye başladı. Günde 2 kere gelerek, sulama ve bakımlarını yapıyoruz. Haziran'ın 20'sinde başlayacağımız hasadımızla Türkiye'nin domates ihtiyacının yüzde 30'u bu bölgeden sağlanacak. Bu bölge Türkiye'nin 'Küçük Antalya'sı diye adlandırılan yer. Burada sofralık kırmızı ve pembe domates yetişir. Yaklaşık 5 bin dönüm seralık alana dikilen domateslerimiz başta İstanbul, Ankara gibi büyük illerdeki halciler tarafından buradan alınır, Türkiye'de illere oradan dağıtımım olur" dedi.