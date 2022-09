Türkiye'nin dört bir yanından gelen Yörükler Söğüt'te

Bu yıl 741'inci gerçekleştirilen Söğüt Ertuğrul Gaziyi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin ikinci günü çeşitli etkinlikler gerçekleştirilirken, Türkiye'nin dört bir yanından Yörükler Söğüt'e akın etti.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde her yıl Eylül ayının ikinci haftasında Osmanlı'nın kurucusu Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'yi anmak için tören düzenleniyor. Bu yıl 741'incisi gerçekleştirilen Söğüt Ertuğrul Gaziyi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin ikinci gününde Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Milletvekili Yağcı, Kaymakam Ömer Faruk Tuncer, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ve katılımcılar katıldı.

"Dedemiz Ertuğrul Gazi'den aldığımız güç ile bu aziz vatana canımız pahasına sahip çıkacağız"

Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer ve Belediye Başkanı İsmet Sever, birçok ilden gelen Yörük grupları karşılamasıyla başladı. Burada açılış konuşması yapan Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, "400 çadırdan 3 kıtaya yayılan, 6 asır boyunca sevgi saygı adalet ve merhameti devlet politikası edinmiş. Kutlu sancağı Anadolu'da, Balkanlarda, Arap Yarımadası'nda Avrupa'da ve Afrika'da 600 yıldan fazla dalgalandıran, adalet ve medeniyetin simgesi bir imparatorluğun bulduğu topraklardayız. Bugün olduğu gibi bundan asırlarca önce de bu kutlu sancak Orta Çağ'ın vahşet çölünde kavrulan milletlere korunak olmuş umut olmuştur. Bu millet, azmi ve kararlılığıyla nice mücadeleler vermiş; birlik ve beraberlik ruhuyla Malazgirt'te, Mohaç'ta, İstanbul'un fethinde cihan harbinde kurtuluş savaşında Türk-İslam dünyasının sancağını dalgalandırmıştır. Bizler de dedemiz Ertuğrul Gazi'den aldığımız güç ile bu aziz vatana canımız pahasına dahi olsa da sonsuza dek sahip çıkacağız. Şeyh Edebali'nin Osman Gazi'ye 'Geçmişini bilmeyen, geleceğini de bilemez. Nerden geldiğini unutma ki nereye gideceğini unutmayasın' nasihati bizlere ufuk açmaktadır. Türkün ününün dünden bugüne tüm dünyaya yayılmasını sağlayan, uç beyliğinden koca bir imparatorluğa dönüşecek bir devletin temellerini atan Ertuğrul Gazi'ye sadakat ve vefa duygularını ifade etmek için 741 yıldır, ülkemizin dört bir yanından kilometrelere aldırmadan buraya koşan asil ruhlu Türkmen ve Yörüklerimize, Ertuğrul Gazi'yi sevenlere ve tüm misafirlerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

"741 yıldır aynı heyecan, aynı birlik ve beraberlik şuuruyla kutluyoruz"

Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever ise, 741 yıldır aynı heyecan, aynı birlik ve beraberlik şuuruyla yapılan Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri kutladıklarını belirterek, "Türk misafirperverliği ve kadirşinaslığıyla ağırlama hasleti bu topraklarda ve bu topraklar için atan yüreklerde, nadide bir Türkmen işlemesi gibi saklı durmakta ve nesilden nesile heyecanla aktarılmaktadır. Bu anlamlı şöleni, bu büyük buluşmayı, her geçen yıl çok daha güzel şartlarda gerçekleştirebilmemizi, yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Bu düşüncelerle yolundan ve ilkelerinden ayrılmama konusunda son derece inançlı olduğumuz mübarek büyüğümüz Ertuğrul Gazi ve Osman Gazi'yle birlikte tüm ecdadımıza, tarih boyunca vatan ve millet sevdası ile dünyanın her yerinde şahadet mertebesine yükselmiş şühedamıza, bugün milli birlik ve beraberliğimize musallat olan bölücü terörle mücadelede kahramanca can veren aziz vatan evlatlarımıza, en derin şükran hissiyatımla Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, huzurlarınızda aziz anılarını şükran ve minnetle yad ediyorum" dedi.

"Ertuğrul Gazi 420 çadır obasıyla Söğüt'te toplanarak toy düzenlerdir"

Oğuz Boyları Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Özer, Kayı Boyu'nun lideri Ertuğrul beyin Domaniç'i yaylak, Söğüt'ü ise kışlak olarak kullandığını anlatarak, "420 çadır obasıyla zaman, zaman Söğüt'te toplanarak toy düzenler. Gariban, civan balaları evlendirir. Bakilere yardım eder, yardımda bulunur, dua eder. O tarihlerde bilginlerimiz olan Dursun Fakıh, Şeyh Edebali Yörüklerimize, hoşgörüyü, bölüşmeyi, paylaşmayı, sevgiyi, saygıyı ile cesareti öğretmişlerdir. 'Önce toprak, sonra Bayrak' diyerek çıktığımız bu yolda bilgin ve erenlerimiz sayesinde çadırdan imparatorluğa geçiş döneminin temelleri atılmıştır. 3 kıtaya 7 denize hükmeden bizler, asil ve soylu bir milletin çocuklarıyız. Yörükler devlet kurma kültürüne sahip bir toplumdur. Selçukludan Osmanlı'ya ve Atatürk Cumhuriyeti'ne kadar olan bütün atalarımız bunun bir kanıtıdır. Unutmayalım ki atalarımıza çok şey borçluyuz. Bizler Söğüt ruhu ile büyüyüp yetiştirildik. Çocuklarımızı da aynı ruhla yetiştirmeliyiz" dedi.

"Yörüklerin yörüğü, yazlık kışlık değildir, ömürlü"

Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Genel Başkanı İrfan Tatlıoğlu, Ertuğrul Gazi şenliklerini her sene burada zahmet çekerek, dert ederek organize eden tüm yetkililere teşekkür etti. Tatlıoğlu, "Türk basiret sahibidir. Yörük erdemlidir. Yörüklerin Yörüğü, yazlık kışlık değildir, ömürlüktür. Zira günlük amaçlarla değil, ömürlük hedeflere yürürler. Hedefe yürürken amaç fütuhat, gayesi şahadet, amaçları ise gaziliktir. Bilirler ki asıl yürüyüş Kızılelmaya'dır, Turan'adır, birliğedir, beraberliğedir. Bilirler ki bu yolculukta gök çadır, yer döşektir. Bu kutlu yürüyüş, bugünde Balkanlardan Türkistan'a, Baltıklardan Afrika'ya geniş bir coğrafyada örgütlenen Yörük Türkmen toplulukları ile devam etmektedir şükürler olsun. Selçuklu ve ardından Osmanlının kurucu unsurları Oğuz Türkleri, Yörük ve Türkmenler. Bin yıldır hatta ondan da önce Anadolu'ya gelen ön Türkler buraları bizlere yurt kılmıştır. Dünya tarihi Atalarımızın destanları ile doludur. 552 yılında 6 milyon kilometreyi hükmeden Göktürkler ve biz, Anadolu'yu yurt edinen Selçukluda 700 yıl dünyaya hükmeden Osmanlı ocağı Kayı Beyi de bizdik. En kötü dönemde bile işgale öbek, öbek direnen, bu direnişten birde ders çıkaran Kocacık Yörüğü de biziz" dedi.

Ertuğrul Gazi'nin Ahlât'tan Söğüt'e uzanan kutlu yürüyüşü

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, bu yıl 741'incisi kutlanan Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenliklerinin ikinci gününe gelen Yörükleri en kalbi duygularla selamladığını belirterek, "Ertuğrul Gazi'nin Ahlât'tan Söğüt'e uzanan kutlu yürüyüşü, Osmanlı'nın cihan devletliğine uzanan ilk adımları olarak tarihte yer almıştır. Osmanlı asırlar boyunca, atalarından aldığı hoşgörüyü, ahlakı ve erdemi, adım adım fethettiği topraklara taşıyarak huzuru ve barışı yaymıştır. Türkün töresini ve İslamiyet'in kıymetli değerlerini kendine haslet edinen Alperenlerin serdarı Ertuğrul Gazi, kahraman Yörükleriyle birlikte Söğüt'e otağını kurarak yurt edinmiş ve Osmanlı İmparatorluğu'nun tohumlarını buradan saçmıştır. Bu yüzdendir ki Osmanlı'nın tüm dünyada örnek gösterilen hoşgörüsü ve kahramanlığı, filizlendiği topraklarda Yörük kültürünün izlerini taşımasındandır. Yüz yıllardır olduğu gibi bu yıl da kilometrelerce uzaktan Ertuğrul Gazi'nin otağı Söğüt'e gelen Yörüklerimiz değerlerimize sahip çıktıklarını bir kez daha gösterdiler" dedi.

Konuşmaların ardından halk oyunları ve mehteran gösterilerinin ardından Hükümet Konağı önünden Jandarma Genel Komutanlığı Mehter Birliği eşliğinde Ertuğrul Gazi Türbesi'ne düzenlenen kortej yürüyüşü düzenlendi.

Kutlamaların devamında karakucak güreş ekiplerinin müsabakası, cirit, okçuluk ve atlı okçuluk gösterileriyle program devam edecek.