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Türkiye'nin tek bağımsız kadın belediye başkanından örnek davranış

Türkiye’nin tek bağımsız kadın Belediye Başkanı Zekiye Tekin örnek bir davranış göstererek, kendisine gönderilen çiçekleri satma, gelirini ise ilçedeki Yaşlı Bakım Evi’ne bağışlama kararı aldı.

Türkiye'nin tek bağımsız kadın Belediye Başkanı Zekiye Tekin örnek bir davranış göstererek, kendisine gönderilen çiçekleri satma, gelirini ise ilçedeki Yaşlı Bakım Evi'ne bağışlama kararı aldı.


Tekin seçimlerden sonra makamına gelen yüzlerce çiçeği satarak gelirinin ilçedeki Yaşlı Bakım Evi'ne bağışlayacağını açıkladı. Konu hakkında İHA muhabirine açıklama yapan Tekin, "Ben bugün Pazaryeri Belediye Başkanı olduysam yalnız başıma başkanlık koltuğuna gelmedim, beni buraya Pazaryeri halkı laik gördü ve onlar getirdi. Başkanlığımı kutlamak için bana çiçek gönderen herkese teşekkür ederim. Gönderilen çiçekler başkanlık makamını doldurdu taştı. Bugün aldığım karar doğrultusunda tarafıma gönderilen çiçekleri hayırlı bir işe vesile olması için satıp elde edilen geliri Pazaryeri Yaşlı Bakım Evimize bağışlamak istiyorum. Yapılan bu hayır işini Pazaryeri Belediye Başkanı olarak değil de ağabeylerimizin, ablalarımızın, annelerimizin, babalarımızın, dedelerimizin, biricik Kardeşi, kızı Zekiye Tekin olarak yapmak istiyorum" dedi.


Öte yandan 2004 yılında sekreter olarak girdiği belediyede Özel Kalem Müdürlüğü görevine kadar yükselmişti. Geçen yaz bu görevinden alınan Tekin, şikayetlerin dinlendiği masada çalıştırılmaya başlandı. Bu duruma tepki gösteren Tekin, belediyeye başkan olmak isteyerek, 31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimlerinden ilçeden bağımsız aday olmuştu.

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