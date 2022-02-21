Turkovac aşısı Bilecik'te 3 ilçede daha uygulanmaya başlandı

Ferhat Damkacı, korona virüsle mücadelede yerli imkanlarla geliştirilen Turkovac aşısının, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ardından 3 ilçede daha uygulanmaya başlandığını açıkladı.

Yerli ve milli aşı olan Turkovac, Şubat ayının ilk haftalarında Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uygulanmaya başlanmıştı. Turkovac aşısı olmak isteyenlerin MHRS web, MHRS mobil, ALO 182 ve e-nabız üzerinden randevu alan 18 yaş üstü kişiler mesainin ilk saatlerinde Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelmişti.

"Turkovac aşısı 3 ilçede daha uygulanmaya başlandı"

Ferhat Damkacı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ardından Turkovac aşı uygulamasına bugün itibariyle Bozüyük Devlet Hastanesi, Söğüt Devlet Hastanesi ve Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi'nde uygulanmaya koyulacağı bilgisini verdi. Damkacı, “Herkesi aşı olamaya davet ediyoruz. Yerli ve milli aşımızı yavaş yavaş ilçelerde de uygulamaya başladık. Vatandaşlarımız randevu alarak gelip aşılarını olabilirler" dedi.