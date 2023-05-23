U13 Gençler Ligi kuraları çekildi

Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanlığı binasında gerçekleşen kura çekimine Futbol İl Temsilcisi Engin Toku, ASKF Sekreteri Mehmet Bozbağ ve spor kulüplerini temsilcileri katıldı. 7 takımın katıldığı ligde çift devre usulü ligin oynamasına karar verilirken, şampiyon takım Bilecik'i grup müsabakalarında temsil edecek. Çekilen kuralar sonrası ilk haftada 1308 Osmaneli Belediyespor-Vitraspor, Sğütspor-1299 Bilecik Kulübü karşı karşıya gelecek. Ligin ilk haftasında Bilecik Kartalspor BAY geçecek. Futbol İl Temsilcisi Engin Toku kura sonrası tüm takımlara başarılar diledi.