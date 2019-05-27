U14 Türkiye Şampiyonası Bilecik ayağı sona erdi

Bilecik'in ev sahipliğini yaptığı U14 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Müsabakalarında

final maçında 2 Bursa takımı karşı karşıya gelirken, maçı Hüdavendigar Dikkaldirim Spor kazandı.

2018-2019 sezonu U14 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe müsabakaları 74 ilden 126 takımın katılımı ile son buldu. Şampiyonanın Bilecik ayağına İstanbul temsilcileri Sekbanlar Spor, Damlaspor, Bursa temsilcileri TSE Arabayatağı Spor, Hüdavendigar Dikkaldırım Spor, Edirne temsilcisi Fatih Spor ve Tekirdağ temsilcisi Çorlu Fener Spor katıldı. Finale Bursa takımları olan TSE Arabayatağı Spor, Hüdavendigar Dikkaldırım Spor kaldı. İstasyon Sentetik Saha'da oynanan müsabakası 1-0 kazanan Hüdavendigar Dikkaldirim Spor 2'inci tura yükselmeyi hak kazandı. Şampiyon kupasını Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun ve Futbol İl Temsilcisi Engin Toku'nun elinden aldı.