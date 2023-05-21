U15 Gençler Ligi şampiyonu Vitraspor oldu

Bilecik U15 Gençler Ligi 8'inci haftanın sonunda sona ererken, 20'şer puana sahip Vitraspor ve 1299 Bilecik Kulübü final maçında karşı karşıya geldi. Ligdeki karşılaşmaları 1-1 ve 0-0'lık sonuçlarla sonuçlanması üzerine, averaj farkı bulunmayan iki takım arasında oynanan final maçı ile şampiyon belirlendi. Söğüt İlçe Stadı'ndan oynanan müsabakada rakibini 4-0 yenen Vitraspor şampiyon oldu. Vitraspor, şampiyonluk kupasını Futbol İl Temsilcisi Engin Toku'nun elinden aldı.