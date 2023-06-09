U15 Türkiye Şampiyonu kuraları çekimi gerçekleşti

Bilecik'in ev sahipliğinde bugün başlayacak ve 11 Haziran tarihine kadar devam edecek U15 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Müsabakaların kura çekimi gerçekleştirildi.

Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) binasında yapılan kura çekimine, ASKF Başkanı Nusret Tosun, Futbol İl Temsilcisi Engin Toku, BAL Denetçisi İsmail Özdil ASKF yöneticisi Mehmet Bozbay kulüp başkan ve yöneticileri katıldı. 6 takımın olacağı U15 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Müsabakaların 11 Haziran'da sona ererken, şampiyon takım bir üst tura yükselecek. Kura çekimine İstanbul temsilcileri Demirspor ile Bakırköy 1903 Spor, Kütahya Temsilcisi TKİ Tavşanlı Linyitspor, Kocaeli temsilcileri Hisareynspor ile Hacı Hazır Şafakspor ve Eskişehir temsilcisi Odunpazarıspor katıldı. A ve b grubunda 3'er takımın yer alacağı şampiyona İstasyon Sentetik Saha'sından oynanacak.