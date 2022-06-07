U16 Türkiye Şampiyonası kuraları çekildi

Bilecik'in ev sahipliğinde bugün başlayacak ve 10 Haziran tarihine kadar devam edecek U16 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Müsabakaların kura çekimi gerçekleştirildi.

Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) binasında yapılan kura çekimine, ASKF Başkanı Nusret Tosun, Futbol İl Temsilcisi Engin Toku, kulüp başkan ve yöneticileri katıldı. Bursa temsilcileri Altınsabanspor ve Fethiye İdmanyurduspor, Kocaeli temsilcileri Çayırovaspor ve Gölcükspor, Kütahya temsilcisi TKİ Tavşanlı Linyit Spor ve Sakarya temsilcisi Harmanlıkspor'un katıldığı U16 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe müsabakaların ilk maçları Osmaneli İlçe Stadı'nda oynanacak. Kura çekimi sonrası A grubundan Altınsabanspor, Gölcükspor ve Harmanlıkspor, B grubunda ise Fethiye İdmanyurduspor, Çayırovaspor ve TKİ Tavşanlı Linyit Spor yer aldı. A grubunun ilk müsabakası bugün saat 16.00'da Osmaneli İlçe Stadı'ndan Altınsabanspor- Gölcükspor karşı karşıya gelecek. B grubunun ilk maçı saat 18.00'da aynı statta Fethiye İdmanyurduspor-Çayırovaspor karşı karşıya gelecek.

Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun, kura çekimi sonrası takımlara başarılar dileyerek, kazasız belasız bir şekilde şampiyonanın bitmesini temenni etti.