U17 ve U15 Türkiye finallerine Osmaneli ev sahipliği yapacak

Nusret Tosun, yaptığı açıklamada, Bilecik'in Osmaneli ilçe bu yıl önemli 2 finale ev sahipliği yapacağı söyledi. Tosun, "2 Haziran perşembe günü saat 15:00'da Osmaneli İlçe Stadı'ndan U17 Türkiye Finali müsabakası olan Bursa Yıldırım- Eskişehirspor maçı oynanacak. Ertesi gün aynı saatte aynı statta bu sefer U15 Türkiye Finali müsabakası olan Sakaryaspor-İnegölspor karşılaşması oynanacak. Bu iki önemli maça ev sahipliği yapacak Osmaneli ilçemize tüm sporseverleri davet ediyor, tüm takımlara başarılar dilerim. Kazasız sakatsızlık bir final maçları olsun" dedi.