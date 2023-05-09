U18 Marmara Bölge finalinde hakem tepki göstererek, sahadan çekildiler

Osmaneli Belediye Başkanı aynı zamanda 1308 Osmaneli Belediyespor fahri Başkanı Münür Şahin, Kütahya'da oynanan U18 Marmara Bölge finalinin son dakikalarında takımlarına yapılan hakem hatalarını kınayarak, "Onları vicdanlarıyla baş başa bırakıyoruz" dedi.

1308 Osmaneli Belediyespor U18 Marmara Bölge finalinde Eskişehirspor ile karşılaştı. Şampiyonun Türkiye'de son 22 takım içine gireceği maça iyi başlayan 1308 Osmaneli Belediyespor, müsabakanın son dakikalarına 1-0'lık üstünlükle girdi. Mücadelenin son dakikalarında 1 kişi eksik oynayan 1308 Osmaneli Belediyespor karşısında Eskişehirspor bir gol bularak durumu 1-1'e getirdi ve maç uzatmalara gitti. Uzatma devresinin ilk yarısında gol sesi çıkmazken, ikinci devrenin son dakikalarında Eskişehirspor bir gol daha bularak durumu 2-1 yaptı. 1308 Osmaneli Belediyesporlu futbolcular, golün ofsayt olduğunu iddia ederek, uzun süre itiraz etti. Bu itirazlar sonrası kırmızı kartlar adeta havada uçuşurken, 1308 Osmaneli Belediyespor sahada 7 kişi kaldı. Osmaneli Belediye Başkanı aynı zamanda 1308 Osmaneli Belediyespor fahri Başkanı Münür Şahin, geçlerin hakemler tarafından göz göre göre katledilmesine seyirci kalmayacağı söyleyerek, takımı sahadan çekti.

"Türkiye'nin en büyük illerinin takımlarına karşı çok başarılı maçlar çıkaran sporcularımız bize göre bugün de maçı kazandılar"

Başkan Münür Şahin, maç sonrası yaptığı açıklamada, ”Kocaeli ve Balıkesir şampiyonalarını yenerek finale gelen, finalde de Eskişehirspor karşısında mükemmel oyun çıkararak öne geçen takımımız, maalesef hakemlerin katliamı sonrası Türkiye'de son 22 takım arasına kalma şansını kaybetti. Bugün hakları olan galibiyetleri hakemlerce engellenen tüm futbolculara başarılı oyunları ve ilçemize yaşattıkları gurur için teşekkür ediyoruz. Yine teknik ekibimize, yöneticilerimize ve tüm kafilemize teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin en büyük illerinin takımlarına karşı çok başarılı maçlar çıkaran sporcularımız bize göre bugünde maçı kazandılar. Katliam yapan hakemleri kınıyor, onları vicdanlarıyla baş başa bırakıyoruz. Eskişehir her zaman değer verdiğimiz yılların çınarı ve güzide kulübümüz. Ekonomik olarak çok kötü günler yaşıyor olsalar da bizlerin gönül bağı olan kulübümüz. Bugünkü maçta birkaç oyuncularının yaptığı, ilişkilerimizi bozmaz. Bugün hakem yönetimine bizimle birlikte birçok Eskişehirli hoca ve yöneticisi de tepki gösterdi. Bugünkü maç ve tur bizim hakkımızdı, ama yine de biz camia olarak çok üzülsek de Eskişehirspor'u eski başarılı günlerinde görmeyi diliyoruz. Çünkü Eskişehirspor geçmişteki başarılarıyla bölgemizin takımı olarak hak ettiği yerde olmalı” dedi.