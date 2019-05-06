Üç bin öğrenci cadde sokaklarda çöp topladı

Gerçekleştirilen etkinlikle öğrencilere temiz çevre bilinci yerleştirmek, sorumluluk duygularını geliştirmek ve çevremizde yaşayan insanlarda farkındalık oluşturmak ve çevre temizliğine dikkat çekmeyi amaçlandı. Üç bin öğrenciye Osmaneli Belediyesi tarafından temin edilen 3 bin eldiven ve bin 500 çöp poşeti ile yapılan planlama dahilinde tüm Osmaneli' de bulanan cadde ve sokaklara dağılan öğrenciler çöp topladılar.

Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci de etkinliğe katılarak öğrenciler ile birlikte çöp topladı. Ekinci yaptığı açıklama da “Etkinliğe destek veren Belediye Başkanı Münür Şahin'e ve personeline, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti. Daha sonra öğrencilerle birlikte fotoğraflar çekildi.