Ücretsiz kış spor okulları kayıtları başladı

Sağlıklı nesiller yetişmesine katkı sağlamak ve öğrencilerin kendilerini ilgi duydukları bir spor dalında geliştirebilmelerine imkân sağlamak amacı ile düzenlenen 2022-2023 Kış Spor Okulları programı çerçevesinde çocuklar için etkinlikler 3 farklı branşta düzenlendi. Başvuruların 22-25 Kasım 2022 tarihleri arasında Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde alınacağı etkinlikler Aralık ayı içerisinde başlayacak. Voleybol branşına 2011-2014 doğumlu öğrenciler, güreş branşına 2010- 2013 doğumlu öğrenciler ve cimnastik branşına 2014-2018 doğumlu öğrenciler başvuru yapabilecekler.