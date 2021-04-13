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Ücretsiz POMEM kursları devam ediyor

Bilecik Belediyesi tarafından Polis Meslek Yüksek Okulu (POMEM) öğrencileri için gerçekleştirilen fiziki yeterlilik sınavı hazırlık kursları devam ediyor.


Gençlere yönelik birçok alanda hizmetlerini sürdüren Bilecik Belediyesi, verilen eğitimlerle adayları sınavlara hazırlıyor. Bilecik Belediyesi Spor Birimi uzman eğitmenler tarafından Şeyh Edebali Üniversitesi Spor Salonunda verilen kurslara katılan öğrenciler, ücretsiz ulaşım hizmeti de alıyor. Yaklaşık iki aydır süren ve haftada 4 gün boyunca verilen eğitimler, 1 Mayıs tarihine kadar devam edecek.

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