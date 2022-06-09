Ücretsiz yaz spor okullarına başvurular sürüyor

Yaz boyunca öğrencilerin kendilerini farklı dallarda geliştirmesi ve iyi vakit geçirerek tatili en iyi şekilde değerlendirmelerine fırsat verecek olan kurslara başvurular, 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek. Yaz spor okulları çerçevesinde; basketbol, voleybol, jimnastik, kort tenisi, güreş ve yüzme gibi toplam 6 branşta düzenlenen kurslardaki programlar, uzman eğitmenler tarafından gerçekleştirilecek. Tamamen ücretsiz olarak düzenlenen yaz spor okullarına katılmak isteyenler ise başvurularını Metristepe Kültür Merkezi'ne yapabilecek. Basketbol, voleybol ve kort tenisi branşlarına 2010-2015 arası doğumlular, jimnastik branşına 2014-2018 arası doğumlular, yüzme branşına 2010-2016 arası doğumlular ile güreş branşına ise 2008-2013 arası doğumlular başvurabilecek.