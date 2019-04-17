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Uçurtmalar sokak hayvanları için uçtu

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde, Pazaryeri Anaokulu tarafından “Uçurtmam Hayvanlar için Uçsun” etkinliği düzenlendi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Pazaryeri Anaokulu tarafından “Uçurtmam Hayvanlar için Uçsun” etkinliği düzenlendi.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Köroğlu ve Pazaryeri Anaokulu Müdürü Fevziye Kayıhan tarafından organize edilen uçurtma etkinliği anaokulu öğrencileri öğretmenleri, öğrenci velileri ve ilçedeki okul müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Pazaryeri'nde ilk kez düzenlenen uçurtma şenliği ilçe semalarında renkli görüntülere sahne oldu. Çocuk Akademisi Proje Koordinatörü Okul Öncesi Öğretmeni Münevver Kaya Alp, “İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet Köroğlu'nun katkılarıyla minik öğrencilerimiz ile burada çok güzel renkli bir gün geçirdik. Yaptığımız etkinliğin genel amacı sokak hayvanları için bir yardım kampanyası düzenlemekti. Minik öğrencilerimizle sokak hayvanlarına bir kap yem bir kap su bırakarak onların barınacağı yuvaları çeşitli yerlere bıraktık. Doğada bir gün de olsa aç kalmamalarını sağladık. İnşallah bu günden sonra ilçe halkımızın yardımı ile sokak hayvanlarını hiç aç bırakmayacağız. Bu etkinliğimiz her zaman sürecek” dedi.

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