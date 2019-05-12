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Ucuza satılan patates ve soğana hücum ettiler

Bilecik’te bir süpermarkette ucuza satılan patates ve soğan, vatandaşlar tarafından kısa sürede tüketildi.

Bilecik'te bir süpermarkette ucuza satılan patates ve soğan, vatandaşlar tarafından kısa sürede tüketildi.


Bilecik merkezde birkaç noktası ile faaliyet gösteren süpermarkette patates ve soğan 2 lira 10 kuruşa satılmaya başlandı. Yüzlerce kiloluk kasalarla market önüne konulan patates ve soğana vatandaşlar hücum ederken, mutfakların vazgeçilmez ikilisi de kısa sürede tükendi. Kasalarda uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar pazarda soğan 4 ile 6 arasında, patatesin ise; 6 liraya satıldığı burada yarıdan da daha düşük fiyata satıldığını dile getirdiler. Bu tür kampanyaların devamlı yapılmasını isteyen vatandaşlar, "Burası da para kazanıyor, pazardaki esnaf da kazanıyor. Bu iş nasıl oluyor anlam veremedik. Sık sık böyle kampanyalar yapılmalı ve yaygın hale getirilmeli" ifadelerini kullandı.

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