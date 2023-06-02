Ülke ekonomisine 30 milyon lira katkı sağlayacak imza Bilecik'te atıldı

Türkiye'de sadece Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yetişen ve birçok alanda kullanılan endüstriyel bitki şerbetçi otu 2023 yılı fiyat belirleme toplantısı gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl 27 ila 28 lira olarak belirlenen şerbetçiotu alım fiyatlarıyla 470 ton şerbetçiotu hasadı gerçekleştirilirken, ülke ekonomisine bu yaklaşık 30 milyon lira katkı sağladı.

Pazaryeri'nde bin 405 dekar alanda yaklaşık 500 ailenin geçim kaynağı olan şerbetçiotu 2023 yılı alım fiyatları düzenlenen toplantıda belirlendi. Pazaryeri Kaymakamlığında düzenlenen toplantıda yıllık maliyetler görüşüldü. Geçtiğimiz yıl 27 ila 28 lira olarak belirlenen şerbetçiotu alım fiyatlarıyla 470 ton şerbetçiotu hasadı gerçekleştirilirken ülke ekonomisine yaklaşık 15 milyon lira katkı sağladı. Şerbetçiotunun 2023 yılında alım fiyatı ise Aroma 41 lira diğer çeşitler ise 40 lira olarak belirlendi ve ülke ekonomisine yaklaşık 25 - 30 milyon lira katkı sağlaması bekleniyor.

"Karşılıklı yapılan görüşmeler sonrası belirlenen fiyat çiftçimize hayırlı olsun"

Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, 2023 yılı şerbetçi otu fiyat belirleme toplantısı sonrası “Artan maliyetler karşısında alıcı firma, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ziraat Odamız ile birlikte çiftçilerimizin ürünlerinin fiyat belirlemesini gerçekleştirdik. Karşılıklı yapılan görüşmeler sonrası belirlenen fiyat çiftçimize hayırlı olsun” dedi.

"Karşılıklı yapılan görüşmeler sonrası belirlenen fiyat çiftçimize hayırlı olsun"

Pazaryeri ilçesindeki şerbetçi otu üreticileri için verimli bir toplantı geçtiğini vurgulayan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, belirlenen fiyatın yaklaşık yüzde 40 arttığını vurgulayarak üreticilerin geçen yıla göre artan maliyet fiyatları dolayısıyla bir nebze rahatlatacağını söyledi. Tekin, “Türkiye'de sadece Pazaryeri ilçemizde yetiştirilen şerbetçiotu bitkisinin fiyat belirleme toplantısını bu gün gerçekleştirdik. İlçemize çiftçilerimize, üreticilerimize hayırlı olsun. Aroma çeşidimiz 41 lira, diğer çeşitlerimiz ise 40 lira olarak belirlendi. İnşallah hayırlı bereketli bir hasat dönemi olur. Şerbetçiotu üreticilerimize, farkı ürün üretimi yapan bütün çiftçilerimize hayırlı bir üretim sezonu diliyorum. Allah kazasız belasız bir üretim sezonu nasip etsin inşallah” diye konuştu.