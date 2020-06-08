İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ulupınar Köyü'nün yasa boğan ölüm

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, genç yaşta hayatını kaybeden geçmiş dönem İl Genel Meclis üyesi Hasan Hüseyin Çelik’in yeğeninin cenazesine katıldı.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, genç yaşta hayatını kaybeden geçmiş dönem İl Genel Meclis üyesi Hasan Hüseyin Çelik'in yeğeninin cenazesine katıldı.


Geçirdiği benim kanaması sonrası 18 yaşında tedavi gördüğü Eskişehir'de hayatını kaybeden Aydemir Çelik'in ölümü tüm yakınları yasa boğdu. Geçmiş dönem İl Genel Meclis üyesi Hasan Hüseyin Çelik'in yeğeni de olan Aydemir Çelik cenazesi ikindi namazına müteakip Bilecik merkeze Ulupınar Köy Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığı defnedildi.


İyi bir Bilecikspor taraftarı olan Aydemir Çelik'in 5 gün sonra doğum günü olduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.