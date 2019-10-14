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Ulusal ve Avrupa kalite etiketleri sahiplerini buldu

2017-2018 eğitim-öğretim yılında gerçekleştirdikleri nitelikli e-Twinning projeleri için Bilecik’ten 11 öğretmen ulusal ve Avrupa kalite etiketi sertifikası almaya hak kazandı.

2017-2018 eğitim-öğretim yılında gerçekleştirdikleri nitelikli e-Twinning projeleri için Bilecik'ten 11 öğretmen ulusal ve Avrupa kalite etiketi sertifikası almaya hak kazandı.


Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, eTwinning projesi ile ulusal ve Avrupa kalite etiketi almaya hak kazanan öğretmenlere belgelerini, kalite etiketleri alan öğretmenlerin görev yaptıkları okul müdürlerine de kalite etiketlerinin levhaları düzenlenen törenle verdi.


İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik tören sonrası yaptığı açıklamada, “Kazanılan başarı Bilecik eğitim camiası için gurur vericidir, ilimizin ve okullarının adını uluslararası platformlarda duyuran okul yöneticilerini, öğretmenlerimizi ve eTwinning Bilecik İl Koordinatörü Celal Saraç'ı bu başarıdan dolayı tebrik eder, çalışmalarında başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

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