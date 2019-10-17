Üniversite öğrencileri Bozüyük'ü ziyaret etti

sınıf öğrencileri, Bilecik'in Bozüyük ilçesinin tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret ederek Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu ile görüştü.

sınıf öğrencileri Meryem Yükler, Muhammed Erdi Kaya ve Enes Ural öğretmenleri Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban'ın verdiği proje ödevi kapsamında Bozüyük tarihi, kültürel mirası ve turizmi konulu çalışmaları nedeni ile ilçeye gelerek çeşitli ziyaretlerde bulundular. Bozüyük'te ilk olarak Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu ile görüşen ve bir süre sohbet eden öğrenciler Başkan Yardımcısı Şahinoğlu'ndan ilçe hakkında bilgi aldı. Öğrenciler daha sonra Bozüyük Şehir Müzesi ve Arşivi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Burada Bozüyük'ün tarihi hakkında pek çok bilgi edinen öğrenciler Türk'ün makûs talihinin yenildiği yer olan Metristepe'yi de ziyaret etti. Daha sonra çeşitli işletme ve kurum ziyaretlerinde de bulunan öğrenciler daha sonra ilçeden ayrıldılar.