Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine (BŞEÜ) korona virüs (Covit-19) aşı uygulama noktası kuruldu.
Üniversite öğrencileri randevu almadan kolayca aşılarını olabilecek.
Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü tarafından BŞEÜ korona virüs (Covit-19) aşı uygulama noktası kurulurken, öğrenciler aşı olmaya başladı. Üniversitelerde 2021-2022 eğitim-öğretim yılının başlamasının ardından BŞEÜ'de oluşan öğrenci yoğunluğu nedeniyle aşı uygulama noktasında öğrenciler, randevu almadan kolayca aşılarını yapabilecekler.
Öte yandan aşı uygulama noktası öğrencilere belli bir süre hizmet vermeye devam edeceği bildirildi.