Üniversite öğrencilerini gar ve terminalde karşıladılar

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü lisans eğitimi için Bilecik'e gelen gençleri gar ve terminalde karşıladı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin yeni eğitim öğretim yılına girmesiyle birlikte lisans eğitimi için Bilecik ilini tercih eden öğrencileri YHT garı ve otobüs terminalinde karşıladı. YHT garında ve terminalde kurmuş oldukları bilgilendirme standlarında, yeni gelen öğrencileri ve aileleri çeşitli bilgilendirmeler yapıldı.

Bizzat öğrenciler ve aileler ile ilgilenen Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Özdemir, “Lisans eğitimi için ilimizi tercih eden gençlerimizi YHT Garı ve Terminalde karşıladık. Gençlerimizi kurduğumuz bilgilendirme standlarında çıktıkları yeni serüvenleri için bilgilendirdik. Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.