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Üniversite personeline “En İyi Narkotik Polisi: Anne” konulu sunum

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi personeline “En İyi Narkotik Polisi: Anne” konulu sunum yapıldı.


Üniversitenin spor salonunda düzenlenen "En İyi Narkotik Polisi: Anne” konulu sunum polis memurları Recep Sağlam ve Can Ali Maba tarafından verilirken, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde görev yapan akademik ve idari çok sayıda kadın personel katıldı. Uyuşturucu madde bağımlılığının önlenebilmesi, konu hakkında toplumsal farkındalık oluşturulması ve Bilecik'te uyuşturucu ile mücadele konusunda duyarlılığın artırılması amacıyla düzenlenen programda, “Bağımlı Olma” projesi kapsamında planlanan faaliyetler kurum personelinle paylaşıldı.

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