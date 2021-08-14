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Üniversite personellerine yangın eğitimi verildi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi personelini bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla yüz yüze ve uzaktan eğitim yoluyla “Yangın Eğitimi” verdi.

Eğitime katılan personel için üniversite kampüsünde yangın tatbikatı düzenlendi.


Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Koordinatörlüğü ve AFAD iş birliği ile, üniversite personelini bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla uzaktan eğitim yoluyla yangın eğitimi verildi. Eğitime katılan personel için üniversite kampüsünde yangın tatbikatı düzenlendi. AFAD ekibi personellere yangın türleri, yangın tüpü çeşitleri ve yangın çeşitlerine göre uygun ve etkin söndürme bilgilerini içeren teorik eğitimler verdi. Teorik eğitimlerin ardından yerleşke bahçesinde hazırlanan bir yangın söndürme düzeneğinde yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta, personellere söndürme uygulamaları yaptırıldı.

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