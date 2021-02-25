İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Üniversitede ‘Eğitim Kalitesi' toplantısı yapıldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi akademik alanda yapılan çalışmalar hakkında Öğretim Üyelerini bilgilendirmek ve eğitim-öğretimde kaliteyi artırmak amacıyla ’Eğitim Kalitesi Toplantısı’ yapıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi akademik alanda yapılan çalışmalar hakkında Öğretim Üyelerini bilgilendirmek ve eğitim-öğretimde kaliteyi artırmak amacıyla 'Eğitim Kalitesi Toplantısı' yapıldı.


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Konferans Salonunda yapılan toplantıya Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir'in yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhami Yurdakul, Prof. Dr. Mustafa Koyun, Genel Sekreter Doç. Dr. Cenk Karakurt ve 40'a yakın profesör hocalar katıldı. Üniversitenin gelecek vizyonu, eğitim kalitesi, University Ranking By Academic Performance (URAP) sıralamasındaki yeri, uluslararası bir üniversite olma çalışmaları ve eğitim politikaları gibi temel başlıkların ele alındığı toplantıda katılımcılarla fikir alışverişinde bulundular.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.