İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Üniversitede trafik kazası tatbikatı yapıldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde trafik kazası tatbikatı yapılırken, senaryo gereği araç içinde sıkışan 2 kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde trafik kazası tatbikatı yapılırken, senaryo gereği araç içinde sıkışan 2 kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.


Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Bilecik AFAD, UMKE, üniversitenin paramedik, acil tıp teknisyenliği ve hemşirelik bölümü öğrencilerinin katılımıyla tatbikat yapıldı. Tatbikatta senaryo gereği gerçekleşen bir trafik kazasında araç içinde sıkışan 2 kişi AFAD ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edilmesi yer aldı.


Ayrıca üniversite yerleşkesinde AFAD ekipleri tarafından stant açılarak başta deprem olmak üzere yaşanabilecek afet ve acil durumlara karşı toplumsal bilinci artırmak amacıyla arama kurtarma malzemelerinin tanıtımı yapılarak broşür dağıtımı yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.