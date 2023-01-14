İhlas Haber Ajansı

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Üniversiteye hazırlanan öğrencilere kış kampı düzenlendi

Bilecik’te 12’inci sınıf öğrencilerine özel ara tatilde hızlandırma kampları düzenledi.

Bilecik'te 12'inci sınıf öğrencilerine özel ara tatilde hızlandırma kampları düzenledi.


Bilecik'te öğretmenler üniversiteye hazırlanan 12 ‘inci sınıf öğrencilerine kış kampı imkanı sunarak 5 gün boyunca süren hızlandırma programı sabah 09:30'da başlayıp akşam 21:45'te sona eriyor. Kış kampında öğrenciler sabah okula gelerek güne kahvaltı ile başlamasının ardından öğrendikleri konuları pekiştirmek için TYT denemesi yapılıyor. Deneme sonrası velilerin hazırlamış oldukları ikramlar için mola gerçekleştirilerek öğleden sonra bireysel etüt yapan öğrenciler ders aralarında okulun sağladığı imkanlar dâhilinde akıl oyunları oynayarak molaları eğlenceli ve keyifli olarak geçiriyorlar. Akşam etütleri için öğretmenler okula gelerek öğrencilerin sorularını cevaplamasıyla sona eriyor.

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